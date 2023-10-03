ua en ru
Вт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Байдена уверены, что Конгресс одобрит новое финансирование помощи Украине

Вашингтон, Вторник 03 октября 2023 21:30
UA EN RU
У Байдена уверены, что Конгресс одобрит новое финансирование помощи Украине Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрит новую помощь Украине, поскольку за такую инициативу выступает большинство конгрессменов.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы знаем, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают дополнительную помощь Украине, и мы знаем и ценим их заявления на этот счет, включая заявления спикера Маккарти (спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти - ред.)", - отметил Кирби.

Он также прокомментировал возможную отставку Маккарти, подчеркнув, что другие республиканцы также поддерживают помощь Украине.

При этом, как уточнил Кирби, среди республиканцев есть небольшое число тех, кто выступает против нового финансирования для Украины, "но они не представляют свою партию, они не представляют свое руководство".

Что предшествовало

Напомним, на этих выходных Конгресс США одобрил законопроект о временном бюджете. Это сделали для того, чтобы не допустить прекращения работы правительства (шатдауна), поскольку бюджет не был принят в установленные сроки.

В документе, который принял Конгресс, не предусмотрены новые средства для помощи Украине. Этот вопрос решили рассматривать отдельно.

При этом Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставками оружия в Украину из-за отсутствия нового финансирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Белый дом Помощь Украине Конгресс США Кирби Война России против Украины
NEWS
Стали известны подробности расстрела военных в Киеве
Стали известны подробности расстрела военных в Киеве
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского