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Пентагон может передать Украине оружия максимум еще на 5,4 млрд долларов

Вторник 03 октября 2023 00:43
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Пентагон может передать Украине оружия максимум еще на 5,4 млрд долларов Фото: Пентагон может передать оружие еще на 5,4 млрд долларов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В настоящее время у Пентагона есть возможность поставить Украине оружие из собственных складов еще на 5,4 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки

Издание пишет, что сейчас США могут производить поставки со своих складов на эту сумму, чтобы обеспечить срочные потребности ВСУ на поле боя.

Что предшествовало

Напомним, в эти выходные Конгресс США принял законопроект о временном бюджете, чтобы предотвратить "шатдауну" правительства. В новой резолюции не предусмотрена поддержка Украины.

В ответ президент США Джо Байден призвал Конгресс "прекратить игры" и заверил в том, что поддержка Украины останется. В Пентагоне также призвали Конгресс срочно принять решение, ведь США полностью исчерпали возможности долгосрочного финансирования Украины в рамках Инициативы содействия безопасности (USAI), которая предоставляет деньги для заключения контрактов на поставку оружия.

Отмечается, что без дополнительного финансирования США будут вынуждены отложить или сократить поставки оружия ПВО, боеприпасов, беспилотников и другого вооружения, которое "критически важно, когда Россия готовится к проведению зимнего наступления".

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