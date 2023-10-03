Британия считает, что другие страны должны больше помогать Украине, - Telegraph

В Британии завершается оборонное оборудование, которое можно передать Украине. Поэтому другие страны должны принять на себя больше обязательств в сфере военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Высокопоставленный военный источник сообщил изданию, что Великобритания не должна нести ответственность за предоставление миллиардов, к которым ранее призывал бывший министр обороны Бен Уоллес.

"Предоставлять миллиарды больше не означает давать миллиарды именно британского снаряжения", - заявил источник.

Поэтому Британия должна сыграть свою роль в побуждении других стран давать больше денег и оружия Украине.

Британия вряд ли передаст Украине дополнительные танки

Издание добавило, что Британия будет продолжать оказывать Украине военную помощь, однако запасы средств ПВО и артиллерийских снарядов в стране исчерпываются.

Также высокопоставленный военный Британии заявил, что перспектив поставки большего количества британских танков в Украину нет.

"Мы отдали почти все, что могли себе позволить. Тот Challenger 2, который у нас есть, станет Challenger 3", - сказал военный.

Он уточнил, что страна хочет провести модернизацию, чтобы текущие танки можно было превратить Challenger 3.

Помощь Украине от Британии

Великобритании с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности, первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

В июле Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

А в августе Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на сумму более 114 млн долларов на поставку Украине средств противовоздушной обороны.

Министр обороны Британии Грант Шеппс сообщил, что страна предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.