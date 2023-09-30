Шатдауна не будет? Палата представителей США приняла бюджет без помощи Украине
Палата представителей США одобрила временное финансирование для правительства. Это позволит избежать так называемого шатдауна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Сообщается, что Палата представителей США приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства 45 дней. Результат - 335 голосов "за". Против законопроекта проголосовали один демократ и 91 республиканец.
Законопроект о краткосрочном финансировании включает помощь при стихийных бедствиях, продление федеральной программы страхования от наводнений, но не помощь Украине.
Теперь Сенат должен утвердить законопроект до 12:01 воскресенья (до 19:01 по Киеву), чтобы не допустить шатдауна.
Почему была угроза шатдауна
Угроза приостановки работы правительства связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, лишние расходы.
В том числе они выступали против дополнительной помощи Украине. До последнего Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточное количество голосов.
Отметим, в общей сложности администрация Джо Байдена намерена получить "добро" на пакет суммой более 40 млрд долларов, из которого около 24 млрд должны быть выделены Украины.
Подробнее об этом читайте в материале "У Байдена запустили отсчет до шатдауна. Что это такое и как повлияет на помощь Украине".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.