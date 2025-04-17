Ермак, Сибига и Умеров прибыли в Париж на переговоры: с кем встретятся

Украинская делегация прибыла в Париж для переговоров с партнерами. В столицу Франции приехали руководитель ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями стран "коалиции решительных". По словам Ермака, речь идет о представителях Франции, Германии и Великобритании.
Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции с визитом.
"Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы", - подчеркнул руководитель ОП.
В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что встречи в Париже станут продолжением консультаций по достижению устойчивого мира в Украине.
МИД сообщает, что стороны обсудят пути достижения полного прекращения огня, привлечения военного контингента с целью обеспечения мира и обеспечения безопасности Украины.
Напомним, что во Франции с визитом находятся двое высокопоставленных чиновников США - государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку и участник переговорного процесса по войне в Украине Стив Уиткофф.
Как сообщали ранее в Госдепе, американские чиновники пробудут в Париже с 16 по 18 апреля. Цель визита Рубио и Уиткоффа - переговоры с европейскими партнерами по завершению войны в Украине. Госсекретарь также обсудит во Франции американские интересы.
По данным СМИ, сегодня, 17 апреля, государственный секретарь США Марко Рубио встретится со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.
Стоит добавить, что на прошлой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Их встреча длилась почти пять часов и касалась непосредственно и Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
Великобритания и Франция возглавили усилия Европы по обеспечению мира в Украине после завершения войны. В рамках этой инициативы была создана "коалиция решительных", цель которой собрать страны, готовые направить военных в Украину или предоставить другую помощь для обеспечения мира.
В Париже 27 марта состоялся саммит "коалиции решительных". По результатам саммита президент Франции Эммануэль Макрон предложил после окончания войны направить в Украину так называемые "силы сдерживания".
Сейчас идет разработка плана в рамках этой инициативы. Также Макрон отмечал, что партнеры представят план по мониторингу за соблюдением возможного перемирия между РФ и Украиной
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