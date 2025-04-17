Ермак, Сибига и Умеров прибыли в Париж на переговоры: с кем встретятся

В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями стран "коалиции решительных". По словам Ермака, речь идет о представителях Франции, Германии и Великобритании.

Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции с визитом.

"Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы", - подчеркнул руководитель ОП.

Темы переговоров

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что встречи в Париже станут продолжением консультаций по достижению устойчивого мира в Украине.

МИД сообщает, что стороны обсудят пути достижения полного прекращения огня, привлечения военного контингента с целью обеспечения мира и обеспечения безопасности Украины.

Рубио и Уиткофф во Франции

Напомним, что во Франции с визитом находятся двое высокопоставленных чиновников США - государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку и участник переговорного процесса по войне в Украине Стив Уиткофф.

Как сообщали ранее в Госдепе, американские чиновники пробудут в Париже с 16 по 18 апреля. Цель визита Рубио и Уиткоффа - переговоры с европейскими партнерами по завершению войны в Украине. Госсекретарь также обсудит во Франции американские интересы.

По данным СМИ, сегодня, 17 апреля, государственный секретарь США Марко Рубио встретится со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.

Стоит добавить, что на прошлой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Их встреча длилась почти пять часов и касалась непосредственно и Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.