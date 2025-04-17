Єрмак, Сибіга та Умєров прибули у Париж на переговори: з ким зустрінуться

В рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками країн "коаліції рішучих". За словами Єрмака, йдеться про представників Франції, Німеччини та Великої Британії.

Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції з візитом.

"Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи", - наголосив керівник ОП.

Рубіо і Віткофф у Франції

Нагадаємо, що у Франції з візитом перебувають двоє високопосадовців США - державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з Близького Сходу й учасник переговорного процесу щодо війни в Україні Стів Віткофф.

Як повідомляли раніше у Держдепі, американські високопосадовці пробудуть у Парижі з 16 по 18 квітня. Мета візиту Рубіо і Віткоффа - переговори з європейськими партнерами щодо завершення війни в Україні. Держсекретар також обговорить у Франції американські інтереси.

За даними ЗМІ, сьогодні, 17 квітня, державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро.

Варто додати, що минулого тижня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Їх зустріч тривала майже п'ять годин і стосувалася безпосередньо й України. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.