Ермак: Еще несколько месяцев назад многие в Америке считали, что Украина проиграет войну

Украине удалось существенно изменить восприятие войны в Соединенных Штатах Америки.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Нам удалось радикально изменить ситуацию. Ведь еще несколько месяцев назад многие в Америке считали, что Украина проигрывает, а Россия побеждает в войне. Сегодня этого нет", - ответил Ермак.
- Трамп тоже так считал?
"Во всяком случае, он не был убежден в том, что Украина достаточно успешно сопротивляется и способна наносить врагу болезненные ответные удары", - говорит Ермак.
- Почему?
"Возможно, из-за нехватки информации. Теперь этого нет. Сегодня абсолютно все видят и отмечают наши успехи. И каждый раз Трамп об этом говорит: он, мол, в восторге от того, чего Украина сумела достичь в плане собственного производства вооружений во время войны. Это беспрецедентно, он всегда это подчеркивает. Удалось наладить рабочие конструктивные контакты между президентами Украины и США. Президент Зеленский и президент Трамп могут позвонить дважды в течение двух дней. Что касается встреч - это третий визит в Белый дом. А еще были Ватикан, Гаага", - говорит глава ОП.
В последнее время президент США Дональд Трамп изменил риторику в отношении российского диктатора Владимира Путина на фоне масштабных обстрелов Украины.
Стоит заметить, что в течение этого года Трамп неоднократно ставил ультиматумы российскому диктатору Владимиру Путину о прекращении войны в Украине. Однако каждый раз Путин игнорировал эти угрозы.
Ранее Трамп установил 50-дневный срок для российского диктатора Владимира Путина. В течение этого времени Путин должен был прекратить войну против Украины.
Но уже 29 июля Трамп сократил срок для мирной договоренности до 10 дней из-за отсутствия прогресса со стороны РФ.
Однако санкции США против России тогда так и не были приняты. Более того, на днях министр финансов США Скотт Бессент снова анонсировал усиление американских санкций против России. По его словам, Белый дом вскоре объявит об этом усилении публично.
"Мы собираемся или объявить после закрытия сегодня днем, или завтра утром о существенном усилении санкций против России", - заявил он журналистам перед Белым домом.
Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России, - читайте в нашем авторском материале.