Єрмак: Ще кілька місяців тому багато хто в Америці вважав, що Україна програє війну

Україні вдалося суттєво змінити сприйняття війни у Сполучених Штатах Америки.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Нам вдалося радикально змінити ситуацію. Адже ще кілька місяців тому багато хто в Америці вважав, що Україна програє, а Росія перемагає у війні. Сьогодні цього немає", - відповів Єрмак.
– Трамп теж так вважав?
"У всякому разі, він не був переконаний у тому, що Україна досить успішно чинить опір і здатна завдавати ворогові болючих ударів у відповідь", - каже Єрмак.
– Чому?
"Можливо, через брак інформації. Тепер цього немає. Сьогодні абсолютно всі бачать і відзначають наші успіхи. І щоразу Трамп про це говорить: він, мовляв, у захваті від того, чого Україна зуміла досягти в плані власного виробництва озброєнь під час війни. Це безпрецедентно, він завжди це підкреслює. Вдалося налагодити робочі конструктивні контакти між президентами України та США. Президент Зеленський і президент Трамп можуть зателефонувати двічі протягом двох днів. Що стосується зустрічей – це третій візит до Білого дому. А ще були Ватикан, Гаага", - каже голова ОП.
Останнім часом президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо російського диктатора Володимира Путіна на тлі масштабних обстрілів України.
Варто зауважити що протягом цього року Трамп неодноразово ставив ультиматуми російському диктатору Володимиру Путіну щодо припинення війни в Україні. Однак кожного разу Путін ігнорував ці погрози.
Раніше Трамп встановив 50-денний термін для російського диктатора Володимира Путіна. Впродовж цього часу Путін мав припинити війну проти України.
Але вже 29 липня Трамп скоротив термін для мирної домовленості до 10 днів через відсутність прогресу з боку РФ.
Однак санкції США проти Росії тоді так і не були ухвалені. Ба більше, днями міністр фінансів США Скотт Бессент знову анонсував посилення американських санкцій проти Росії. За його словами, Білий дім незабаром оголосить про це посилення публічно.
"Ми збираємося або оголосити після закриття сьогодні вдень, або завтра вранці про суттєве посилення санкцій проти Росії", - заявив він журналістам перед Білим домом.
Детальніше про зміни у ставленні Трампа до Путіна та Росії, - читайте у нашому авторському матеріалі.