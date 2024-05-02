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Ермак рассказал об ожиданиях Украины от саммита мира и угрозах со стороны РФ

Киев, Четверг 02 мая 2024 19:10
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Ермак рассказал об ожиданиях Украины от саммита мира и угрозах со стороны РФ Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что на первом саммите мира удастся достичь ряда результатов. Один из них - фиксация необходимости прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в эфире телемарафона.

Ожидания от саммита

У Ермака поинтересовались, чего Киев ждет от первой встречи по украинской формуле мира на уровне лидеров (саммит мира).

"Во-первых, это четкая фиксация того, что войну нужно остановить. Нужно вернуть справедливый мир на украинскую землю, вернуть уважение к международному праву, к Уставу ООН", - заявил Ермак.

По его словам, также Киев ожидает консолидации ответственных стран в вопросе дальнейшей поддержки украинского государства.

Ермак добавил, что все ответственные страны сейчас заинтересованы в завершении войны в Украине и в решении кризисов, которые спровоцировали действия России.

"Сегодня мир, как показывает война в Украине, очень маленький. И сегодня она (война - ред.) имеет огромное влияние на все страны, на все континенты. Она влияет и на продовольственную безопасность, и на ядерную безопасность, и на экологию, и на гуманитарные вопросы", - напомнил руководитель ОП.

Россия может сорвать саммит

По словам Ермака, руководство России дало задачу своим подчиненным "любыми методами" сорвать саммит мира по Украине.

"Они работают и со странами, и с политиками, и со своими нарративами, с медиа. Мы понимаем, что эти полтора месяца будут не просты в нашей работе. Но мы их не боимся", - добавил он.

Саммит мира

Напомним, в июне Украина проведет первый Глобальный саммит мира, в котором примут участие лидеры ряда государств. Точный список стран, которые будут представлены на мероприятии, пока неизвестен.

Швейцария поможет в организации встречи - саммит пройдет в швейцарском курорте Бюргеншток.

Более детально о месте проведения мероприятия - в материале РБК-Украина.

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