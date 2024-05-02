Єрмак розповів про очікування України від саміту миру та загрози з боку РФ

Україна очікує, що на першому саміті миру вдасться досягти низки результатів. Один із них - фіксація необхідності припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

Очікування від саміту

У Єрмака поцікавилися, чого Київ чекає від першої зустрічі щодо української формули миру на рівні лідерів (саміт миру).

"По-перше, це чітка фіксація того, що війну треба зупинити. Потрібно повернути справедливий мир на українську землю, повернути повагу до міжнародного права, Статуту ООН", - заявив Єрмак.

За його словами, також Київ очікує на консолідацію відповідальних країн у питанні подальшої підтримки української держави.

Єрмак додав, що всі відповідальні країни зараз зацікавлені у завершенні війни в Україні та у вирішенні криз, які спровокували дії Росії.

"Сьогодні світ, як показує війна в Україні, дуже маленький. І сьогодні вона (війна - ред.) має величезний вплив на всі країни, на всі континенти. Вона впливає і на продовольчу безпеку, і на ядерну безпеку, і на екологію, і на гуманітарні питання", - нагадав керівник ОП.

Росія може зірвати саміт

За словами Єрмака, керівництво Росії дало завдання своїм підлеглим "будь-якими методами" зірвати саміт миру по Україні.

"Вони працюють і з країнами, і з політиками, і зі своїми наративами, з медіа. Ми розуміємо, що ці півтора місяці будуть непростими у нашій роботі. Але ми їх не боїмося", - додав він.