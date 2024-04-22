Саммит мира. Какую страну Украина выбрала для первой встречи лидеров
В июне Украина проведет первый саммит мира на уровне лидеров, который направлен на завершение войны с российскими оккупантами. Мероприятие пройдет в Швейцарии.
Более детально о месте проведения первого саммита мира - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, Федерального совета Швейцарии, публикация SwissInfo, а также информация из Wikipedia.
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Саммит мира пройдет в Швейцарии
Еще в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что саммит мира на уровне лидеров государств пройдет в Швейцарии. Тогда же глава украинского государства рассказывал и о начале подготовки мероприятия.
По словам Зеленского, такая встреча определит, что война России против Украины должна завершиться только по справедливому сценарию - с учетом Устава ООН и международного права.
Такой анонс президент сделал после того, как в Швейцарии прошла встреча по формуле мира на уровне советников глав государств. Всего подобных встреч уже было четыре.
В начале апреля Федеральный совет Швейцарии (правительство) раскрыл более подробные детали о месте и дате проведения саммита. По информации властей, встречу на уровне лидеров проведут 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Он находится возле озера Люцерн.
Чем известен Бюргеншток
Отметим, что Бюргеншток - это гора в Швейцарии (1115 м над уровнем моря). На этой горе находится одноименный курорт.
Бюргеншток стал не только известным курортом, но и местом, где принимались важные политические решения.
В частности, в начале 2002 года, стороны, которые были вовлечены в гражданскую войну в Южном Судане, подписали в Бюргенштоке соглашение о прекращении огня. Подписанию соглашения способствовали Швейцария и США.
Также в 2004 году в Бюргенштоке Швейцария организовывала конференцию по Кипрскому урегулированию. В ходе мероприятия турецкие и греческие киприоты обсуждали вопрос вопрос членства Кипра в ЕС. Страна стала частью блока в том же 2004 году.
Проведение Глобального саммита мира
Напомним, Украина в этом году вместе со Швейцарией проведет первый саммит мира на уровне лидеров глав государств. Планируется, чтобы во встрече приняли участие не только союзники Киева, но и как можно большее количество стран - в том числе и таких влиятельных, как Китай, Индия и не только.
Планируется, что в ходе встречи участники обсудят реализацию пунктов украинской формулы мира, которая направлена на справедливое завершение войны с Россией.
Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что саммит мира переносили несколько раз. По информации западных СМИ, причиной стала война между Израилем и боевиками ХАМАС.
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