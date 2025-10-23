Ермак: Я публично не сообщаю и о половине своих разговоров с американцами

"Мы в постоянном контакте. Я, наверное, публично не сообщаю и о половине своих телефонных разговоров с американцами. Потому что для меня важен результат, а не сам факт общения", - заявил Ермак.

Он также добавил, что диалог с США проходит на всех уровнях, а его главным собеседником является госсекретарь Марко Рубио.

"Но также - сенаторы, конгрессмены, главы профильных комитетов, лидеры общественного мнения и спецпредставители. Эти контакты никогда не прекращаются. Они будут продолжаться и на этой, и на следующей неделе", - добавил глава ОП.

Он утверждает, что Штаты проявляют открытость и заинтересованность в существующем сейчас формате диалога.

Также Ермак также поблагодарил чиновников из США, которые посещали Украину с начала полномасштабного вторжения РФ - в частности спецпредставителя президента США по вопросам Украины, генерала Кита Келлога и министра финансов США Скотта Бессента.