Ермак: Я публично не сообщаю и о половине своих разговоров с американцами

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач - РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Маловичко Юлия

Представители украинской власти находятся в постоянном контакте с американской стороной, однако не все разговоры приобретают публичную огласку.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы в постоянном контакте. Я, наверное, публично не сообщаю и о половине своих телефонных разговоров с американцами. Потому что для меня важен результат, а не сам факт общения", - заявил Ермак.

Он также добавил, что диалог с США проходит на всех уровнях, а его главным собеседником является госсекретарь Марко Рубио.

"Но также - сенаторы, конгрессмены, главы профильных комитетов, лидеры общественного мнения и спецпредставители. Эти контакты никогда не прекращаются. Они будут продолжаться и на этой, и на следующей неделе", - добавил глава ОП.

Он утверждает, что Штаты проявляют открытость и заинтересованность в существующем сейчас формате диалога.

Также Ермак также поблагодарил чиновников из США, которые посещали Украину с начала полномасштабного вторжения РФ - в частности спецпредставителя президента США по вопросам Украины, генерала Кита Келлога и министра финансов США Скотта Бессента.

 

Напомним, глава ОП Андрей Ермак сообщал также, что глава Белого дома Дональд Трамп дал "зеленый свет" Украине в вопросе передачи систем ПВО Patriot.

Также Ермак прокомментировал последнюю встречу президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Глава ОП не считает, что она прошла плохо, хоть Киев и не получил одобрения по всем вопросам.

По его словам, Украина заложила фундамент для дальнейшей работы с союзником, а некоторые вопросы требуют больше времени.

Как известно, 17 октября в Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Решение о предоставлении Украине ракет Tomahawk США пока не одобрили, хотя у Трампа заверили, что работа в этом направлении продолжается.

