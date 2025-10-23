Ермак: Я публично не сообщаю и о половине своих разговоров с американцами

Представители украинской власти находятся в постоянном контакте с американской стороной, однако не все разговоры приобретают публичную огласку.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Мы в постоянном контакте. Я, наверное, публично не сообщаю и о половине своих телефонных разговоров с американцами. Потому что для меня важен результат, а не сам факт общения", - заявил Ермак.
Он также добавил, что диалог с США проходит на всех уровнях, а его главным собеседником является госсекретарь Марко Рубио.
"Но также - сенаторы, конгрессмены, главы профильных комитетов, лидеры общественного мнения и спецпредставители. Эти контакты никогда не прекращаются. Они будут продолжаться и на этой, и на следующей неделе", - добавил глава ОП.
Он утверждает, что Штаты проявляют открытость и заинтересованность в существующем сейчас формате диалога.
Также Ермак также поблагодарил чиновников из США, которые посещали Украину с начала полномасштабного вторжения РФ - в частности спецпредставителя президента США по вопросам Украины, генерала Кита Келлога и министра финансов США Скотта Бессента.
Напомним, глава ОП Андрей Ермак сообщал также, что глава Белого дома Дональд Трамп дал "зеленый свет" Украине в вопросе передачи систем ПВО Patriot.
Также Ермак прокомментировал последнюю встречу президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Глава ОП не считает, что она прошла плохо, хоть Киев и не получил одобрения по всем вопросам.
По его словам, Украина заложила фундамент для дальнейшей работы с союзником, а некоторые вопросы требуют больше времени.
Как известно, 17 октября в Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
Решение о предоставлении Украине ракет Tomahawk США пока не одобрили, хотя у Трампа заверили, что работа в этом направлении продолжается.