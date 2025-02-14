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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Ермак провел встречу с Келлогом в Мюнхене

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко, Юлия Акимова

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.

Президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Ермак "прямо сейчас" проводит встречу с Келлогом.

После этого стало известно, что встреча руководителя ОП и спецпредставителя президента США завершилась.

Как сказал журналистам Ермак, встреча с Китом Келлогом прошла хорошо. Результаты встречи будут позже.

Напомним, сегодня на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с вице-президентом США Джей Ди Венсом. По состоянию на 13:00 известно, что время встречи отложили.

Мюнхенская конференция по безопасности

Сегодня, 14 февраля, в Мюнхене стартовала ежегодная конференция по безопасности. Она продлится три дня и завершится 16 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию в Мюнхене. Как отмечали в ОП, Украина на конференции по безопасности озвучит свои параметры для мира. Когда состоятся ключевые выступления - узнайте по ссылке.

РБК-Украина также собрало главное с первого дня Мюнхенской конференции - в отдельном материале.

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Соединенные Штаты АмерикиМюнхенская конференция по безопасностиАндрей ЕрмакОфис президентаКит Келлог