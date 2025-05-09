Ермак провел важный разговор с Рубио: обсудили перемирие между Украиной и РФ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Главной темой обсуждений стало прекращение огня между Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram.
По его словам, это был первый звонок с Рубио после того, как его назначили на должность и.о. советника президента США по нацбезопасности. В обсуждении принимали участие спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Украинскую сторону также представлял министр обороны Рустем Умеров.
"Основное внимание было уделено вопросу прекращения огня и перспектив мирного урегулирования. Отдельно остановились на важности реализации пунктов, о которых договаривались наши президенты (президент Владимир Зеленский и президент Дональд Трамп - ред.)", - уточнил руководитель ОП.
Он рассказал, что участники переговоров высоко оценили ратификацию Радой сделки о недрах. Такой документ открывает новый этап в отношениях между двумя странами и создает дополнительные возможности для сотрудничества.
Ермак поблагодарил партнеров за постоянную поддержку и конструктивный диалог.
Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что США совместно с Европой завершают подготовку предложения о прекращении огня как минимум на 30 дней для Украины и России.
Собеседники издания отмечают, что если Россия не пойдет на такой шаг, то США и Европа введут против нее совместные санкции.
При этом сам Ермак только сегодня рассказал, что Украина и США обсуждают дедлайн для России по перемирию. Если она не согласится на прекращение огня в установленные сроки, то США окажут на нее давление.
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