РФ ждут жесткие санкции? Украина и США определяют для Москвы дедлайн по перемирию

Украина, США и другие партнеры сейчас обсуждают дедлайн для России в вопросе 30-дневного перемирия. Если агрессор откажется от такой инициативы, его ждут жесткие санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram .

Он напомнил, что вчера, 8 мая, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В частности, они обсуждали прекращение огня между Украиной и Россией как минимум на 30 дней, как начало мирного процесса. Это принципиальная позиция Украины.

По словам Ермака, США, Британия, Франция, Германия, страны Северной Европы поддерживают такую позицию Киева.

"И именно поэтому сегодня процесс на этапе определения, когда, если Россия не принимает этих условий, начинается процесс дополнительного давления, в первую очередь очень сильных санкций", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он напомнил, что законопроекты о санкциях против России уже подготовили в Конгрессе.

Ермак предположил, что такой процесс будет продвигаться как минимум не медленно, потому что Украина занимает проактивную позицию. Все хотят завершить эту ужасную войну справедливым миром, который был бы обеспечен сильными гарантиями безопасности.