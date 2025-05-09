РФ ждут жесткие санкции? Украина и США определяют для Москвы дедлайн по перемирию
Украина, США и другие партнеры сейчас обсуждают дедлайн для России в вопросе 30-дневного перемирия. Если агрессор откажется от такой инициативы, его ждут жесткие санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.
Он напомнил, что вчера, 8 мая, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В частности, они обсуждали прекращение огня между Украиной и Россией как минимум на 30 дней, как начало мирного процесса. Это принципиальная позиция Украины.
По словам Ермака, США, Британия, Франция, Германия, страны Северной Европы поддерживают такую позицию Киева.
"И именно поэтому сегодня процесс на этапе определения, когда, если Россия не принимает этих условий, начинается процесс дополнительного давления, в первую очередь очень сильных санкций", - подчеркнул руководитель Офиса президента.
Он напомнил, что законопроекты о санкциях против России уже подготовили в Конгрессе.
Ермак предположил, что такой процесс будет продвигаться как минимум не медленно, потому что Украина занимает проактивную позицию. Все хотят завершить эту ужасную войну справедливым миром, который был бы обеспечен сильными гарантиями безопасности.
Прекращение огня
Напомним, Украина еще в марте согласилась прекратить огонь с Россией как минимум на 30 дней. В свою очередь российский диктатор Владимир Путин выдумал ряд требований для такого перемирия.
Вчера, 8 мая, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия все же согласится на такую идею. Он пообещал, что США введут новые санкции против той страны, которая нарушит прекращение огня.
При этом Reuters пишет, что США и Европа завершают работу над предложением о 30-дневном перемирии между Украиной и Россией. Если Москва его не поддержит, ее ждут санкции.
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