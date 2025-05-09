Єрмак провів важливу розмову з Рубіо: обговорили перемир'я між Україною та РФ

За його словами, це був перший дзвінок із Рубіо після того, як його призначили на посаду в.о. радника президента США з нацбезпеки. В обговоренні брали участь спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог. Українську сторону також представляв міністр оборони Рустем Умєров.

"Основна увага була приділена питанню припинення вогню і перспектив мирного врегулювання. Окремо зупинилися на важливості реалізації пунктів, про які домовлялися наші президенти (президент Володимир Зеленський і президент Дональд Трамп - ред.)", - уточнив керівник ОП.

Він розповів, що учасники переговорів високо оцінили ратифікацію Радою угоди про надра. Такий документ відкриває новий етап у відносинах між двома країнами і створює додаткові можливості для співпраці.

Єрмак подякував партнерам за постійну підтримку та конструктивний діалог.