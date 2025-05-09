Ермак провел важный разговор с Рубио: обсудили перемирие между Украиной и РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram .

По его словам, это был первый звонок с Рубио после того, как его назначили на должность и.о. советника президента США по нацбезопасности. В обсуждении принимали участие спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Украинскую сторону также представлял министр обороны Рустем Умеров.

"Основное внимание было уделено вопросу прекращения огня и перспектив мирного урегулирования. Отдельно остановились на важности реализации пунктов, о которых договаривались наши президенты (президент Владимир Зеленский и президент Дональд Трамп - ред.)", - уточнил руководитель ОП.

Он рассказал, что участники переговоров высоко оценили ратификацию Радой сделки о недрах. Такой документ открывает новый этап в отношениях между двумя странами и создает дополнительные возможности для сотрудничества.

Ермак поблагодарил партнеров за постоянную поддержку и конструктивный диалог.