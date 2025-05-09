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Єрмак провів важливу розмову з Рубіо: обговорили перемир'я між Україною та РФ

Київ, П'ятниця 09 травня 2025 21:32
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Єрмак провів важливу розмову з Рубіо: обговорили перемир'я між Україною та РФ Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зідзвонився з держсекретарем США Марко Рубіо. Головною темою обговорень стало припинення вогню між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.

За його словами, це був перший дзвінок із Рубіо після того, як його призначили на посаду в.о. радника президента США з нацбезпеки. В обговоренні брали участь спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог. Українську сторону також представляв міністр оборони Рустем Умєров.

"Основна увага була приділена питанню припинення вогню і перспектив мирного врегулювання. Окремо зупинилися на важливості реалізації пунктів, про які домовлялися наші президенти (президент Володимир Зеленський і президент Дональд Трамп - ред.)", - уточнив керівник ОП.

Він розповів, що учасники переговорів високо оцінили ратифікацію Радою угоди про надра. Такий документ відкриває новий етап у відносинах між двома країнами і створює додаткові можливості для співпраці.

Єрмак подякував партнерам за постійну підтримку та конструктивний діалог.

Пропозиція про перемир'я

Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на джерела писало, що США спільно з Європою завершують підготовку пропозиції про припинення вогню щонайменше на 30 днів для України та Росії.

Співрозмовники видання зазначають, що якщо Росія не піде на такий крок, то США і Європа введуть проти неї спільні санкції.

При цьому сам Єрмак тільки сьогодні розповів, що Україна і США обговорюють дедлайн для Росії щодо перемир'я. Якщо вона не погодиться на припинення вогню у встановлені терміни, то США чинитимуть на неї тиск.

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