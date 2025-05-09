Єрмак провів важливу розмову з Рубіо: обговорили перемир'я між Україною та РФ
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зідзвонився з держсекретарем США Марко Рубіо. Головною темою обговорень стало припинення вогню між Україною та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.
За його словами, це був перший дзвінок із Рубіо після того, як його призначили на посаду в.о. радника президента США з нацбезпеки. В обговоренні брали участь спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог. Українську сторону також представляв міністр оборони Рустем Умєров.
"Основна увага була приділена питанню припинення вогню і перспектив мирного врегулювання. Окремо зупинилися на важливості реалізації пунктів, про які домовлялися наші президенти (президент Володимир Зеленський і президент Дональд Трамп - ред.)", - уточнив керівник ОП.
Він розповів, що учасники переговорів високо оцінили ратифікацію Радою угоди про надра. Такий документ відкриває новий етап у відносинах між двома країнами і створює додаткові можливості для співпраці.
Єрмак подякував партнерам за постійну підтримку та конструктивний діалог.
Пропозиція про перемир'я
Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на джерела писало, що США спільно з Європою завершують підготовку пропозиції про припинення вогню щонайменше на 30 днів для України та Росії.
Співрозмовники видання зазначають, що якщо Росія не піде на такий крок, то США і Європа введуть проти неї спільні санкції.
При цьому сам Єрмак тільки сьогодні розповів, що Україна і США обговорюють дедлайн для Росії щодо перемир'я. Якщо вона не погодиться на припинення вогню у встановлені терміни, то США чинитимуть на неї тиск.
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