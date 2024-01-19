Ермак провел переговоры с главой МИД Венгрии, обсудили его визит в Украину

"Собеседники обсудили подготовку встречи, которая должна состояться 29 января в Ужгороде. С украинской стороны в мероприятии планируют принять участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса Главы государства", - пишет пресс-служба.

Как отметил Ермак, украинская сторона настроена на открытый диалог и обсуждение двусторонних отношений между странами.

В частности, глава Офиса президента приветствовал участие Венгрии во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации Формулы мира, которая состоялась в Давосе.

Встреча Зеленского и Орбана

В конце декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи. Это будет первая официальная двусторонняя встреча между двумя лидерами с начала войны.

По словам президента, он ни разу не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня или диалоге с диктатором Владимиром Путиным.