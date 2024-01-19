RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ермак провел переговоры с главой МИД Венгрии, обсудили его визит в Украину

Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. Обсудили предстоящий визит последнего в Ужгород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Собеседники обсудили подготовку встречи, которая должна состояться 29 января в Ужгороде. С украинской стороны в мероприятии планируют принять участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса Главы государства", - пишет пресс-служба. 

Как отметил Ермак, украинская сторона настроена на открытый диалог и обсуждение двусторонних отношений между странами. 

В частности, глава Офиса президента приветствовал участие Венгрии во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации Формулы мира, которая состоялась в Давосе.

Встреча Зеленского и Орбана

В конце декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи. Это будет первая официальная двусторонняя встреча между двумя лидерами с начала войны.

По словам президента, он ни разу не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня или диалоге с диктатором Владимиром Путиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияОфис президентаАндрей Ермак