Єрмак провів переговори з головою МЗС Угорщини, обговорили його візит до України

"Співрозмовники обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. З українського боку в заході планують взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу Глави держави", - пише пресслужба.

Як відзначив Єрмак, українська сторона налаштована на відкритий діалог й обговорення двосторонніх відносин між країнами.

Зокрема голови Офісу президента привітав участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

Зустріч Зеленського та Орбана

Наприкінці грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Це буде перша офіційна двостороння зустріч між двома лідерами з початку війни.

За словами президента, він жодного разу не говорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про припинення вогню чи діалог з диктатором Володимиром Путіним.