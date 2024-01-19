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Єрмак провів переговори з головою МЗС Угорщини, обговорили його візит до України

Фото: Андрій Єрмак, голова Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Обговорили майбутній візит останнього до Ужгорода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Співрозмовники обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. З українського боку в заході планують взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу Глави держави", - пише пресслужба. 

Як відзначив Єрмак, українська сторона налаштована на відкритий діалог й обговорення двосторонніх відносин між країнами. 

Зокрема голови Офісу президента привітав участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

Зустріч Зеленського та Орбана

Наприкінці грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Це буде перша офіційна двостороння зустріч між двома лідерами з початку війни.

За словами президента, він жодного разу не говорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про припинення вогню чи діалог з диктатором Володимиром Путіним.

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УгорщинаОфіс президентаАндрій Єрмак