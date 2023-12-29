Ермак и Сиярто встретятся в январе: обсудят самые актуальные двусторонние вопросы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проведут встречу в январе, чтобы обсудить самые актуальные двусторонние вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook венгерского министра.

"Поддержка постоянного диалога на высоком уровне важна, потому что это дает нам надежду на то, что мы сможем улучшить наши отношения, и мы заинтересованы в поддержке сотрудничества со всеми нашими соседями", - написал Сиярто.

В то же время он отметил, что Венгрия не изменит позиции по войне в Украине и будет настаивать на мире.

"Но я с нетерпением жду нашей личной встречи (с Ермаком - ред.) в январе, потому что там у нас будет возможность обсудить самые неотложные двусторонние вопросы", - отметил венгерский министр.

Встреча Зеленского и Орбана

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи.

Встреча Орбана и Зеленского станет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны.

Ранее Венгрия угрожала блокировать вступление Украины в ЕС. Однако 14 декабря на саммите лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о вступлении Украины.

Зеленский на прошлой неделе заявил, что ни разу не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня против РФ.

Ранее президент также сообщал, что у него были вопросы к Орбану, которые касались блокирования Венгрией вступления Украины в ЕС. Во время встречи в Аргентине Зеленский попросил Виктора Орбана назвать хотя бы одну причину блокирования вступления Украины в ЕС.