Ермак и Сиярто встретятся в январе: обсудят самые актуальные двусторонние вопросы
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проведут встречу в январе, чтобы обсудить самые актуальные двусторонние вопросы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook венгерского министра.
"Поддержка постоянного диалога на высоком уровне важна, потому что это дает нам надежду на то, что мы сможем улучшить наши отношения, и мы заинтересованы в поддержке сотрудничества со всеми нашими соседями", - написал Сиярто.
В то же время он отметил, что Венгрия не изменит позиции по войне в Украине и будет настаивать на мире.
"Но я с нетерпением жду нашей личной встречи (с Ермаком - ред.) в январе, потому что там у нас будет возможность обсудить самые неотложные двусторонние вопросы", - отметил венгерский министр.
Встреча Зеленского и Орбана
На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи.
Встреча Орбана и Зеленского станет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны.
Ранее Венгрия угрожала блокировать вступление Украины в ЕС. Однако 14 декабря на саммите лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о вступлении Украины.
Зеленский на прошлой неделе заявил, что ни разу не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня против РФ.
Ранее президент также сообщал, что у него были вопросы к Орбану, которые касались блокирования Венгрией вступления Украины в ЕС. Во время встречи в Аргентине Зеленский попросил Виктора Орбана назвать хотя бы одну причину блокирования вступления Украины в ЕС.
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