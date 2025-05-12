Ермак объяснил, готова ли Украина на переговоры с РФ в Стамбуле без перемирия

Украина и ее партнеры имеют общий подход: сначала прекращение огня, а затем переговоры, поскольку Россия будет пытаться использовать диалог для того, чтобы водить всех за нос.
Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос о том, согласится ли Украина на переговоры с Россией без остановки боевых действий, если этот подход найдет поддержку у Соединенных Штатов Америки (США), Ермак заявил, что Киеву уже хорошо известно, к чему приводят подобные форматы.
"Но здесь есть другая сторона: что такой формат будет означать для США и Европы. Прежде всего для региональной безопасности", - добавил он.
По словам Ермака, Россия попытается использовать переговорный процесс как ширму, чтобы выйти из-под санкций и в целом этот формат обусловлен стремлением водить всех за нос. Глава Офиса президента подчеркнул: вопрос в том, готовы ли Европа и США терпеть это? Безусловно нет.
"Поэтому у нас с партнерами подход общий: сначала ceasefire - потом переговоры. Это подтверждают и все последние заявления по обе стороны Атлантики", - пояснил Ермак.
В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг идею о прекращении огня и предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.
Утром президент Владимир Зеленский поддержал предложение о диалоге, но отметил, что Россия перед этим должна подтвердить прекращение огня с 12 мая, которое предложили Украина, Штаты и "коалиция решительных".
Позже Турция официально заявила о готовности помочь Украине и России на пути к прекращению огня и миру.
Спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что прежде чем начать переговоры между Киевом и Москвой, должно быть прекращение огня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.