Ермак объяснил, готова ли Украина на переговоры с РФ в Стамбуле без перемирия

Отвечая на вопрос о том, согласится ли Украина на переговоры с Россией без остановки боевых действий, если этот подход найдет поддержку у Соединенных Штатов Америки (США), Ермак заявил, что Киеву уже хорошо известно, к чему приводят подобные форматы.

"Но здесь есть другая сторона: что такой формат будет означать для США и Европы. Прежде всего для региональной безопасности", - добавил он.

По словам Ермака, Россия попытается использовать переговорный процесс как ширму, чтобы выйти из-под санкций и в целом этот формат обусловлен стремлением водить всех за нос. Глава Офиса президента подчеркнул: вопрос в том, готовы ли Европа и США терпеть это? Безусловно нет.

"Поэтому у нас с партнерами подход общий: сначала ceasefire - потом переговоры. Это подтверждают и все последние заявления по обе стороны Атлантики", - пояснил Ермак.