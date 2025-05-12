Єрмак пояснив, чи готова Україна на переговори з РФ в Стамбулі без перемир'я

Україна та її партнери мають спільний підхід: спочатку припинення вогню, а потім переговори, оскільки Росія намагатиметься використовувати діалог для того, щоб водити всіх за ніс.
Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна.
Відповідаючи на питання про те, чи погодиться Україна на переговори з Росією без зупинки бойових дій, якщо цей підхід знайде підтримку у Сполучених Штатів Америки (США), Єрмак заявив, що Києву вже добре відомо, до чого призводять подібні формати.
"Але тут є інший бік: що такий формат означатиме для США і Європи. Насамперед для регіональної безпеки", - додав він.
За словами Єрмака, Росія спробує використати переговорний процес як ширму, щоби вийти з-під санкцій й загалом цей формат зумовлений прагненням водити всіх за ніс. Голова Офісу президента підкреслив: питання в тому, чи готові Європа та США терпіти це? Безумовно ні.
"Тому в нас із партнерами підхід спільний: спочатку ceasefire - потім переговори. Це підтверджують і всі останні заяви по обидва боки Атлантики", - пояснив Єрмак.
У ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін відкинув ідею щодо припинення вогню й запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.
Зранку президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію щодо діалогу, але зазначив, що Росія перед цим має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке запропонували Україна, Штати й "коаліція рішучих".
Пізніше Туреччина офіційно заявила про готовність допомогти Україні та Росії на шляху до припинення вогню та миру.
Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і Москвою, має бути припинення вогню.
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