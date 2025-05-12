Єрмак пояснив, чи готова Україна на переговори з РФ в Стамбулі без перемир'я

Відповідаючи на питання про те, чи погодиться Україна на переговори з Росією без зупинки бойових дій, якщо цей підхід знайде підтримку у Сполучених Штатів Америки (США), Єрмак заявив, що Києву вже добре відомо, до чого призводять подібні формати.

"Але тут є інший бік: що такий формат означатиме для США і Європи. Насамперед для регіональної безпеки", - додав він.

За словами Єрмака, Росія спробує використати переговорний процес як ширму, щоби вийти з-під санкцій й загалом цей формат зумовлений прагненням водити всіх за ніс. Голова Офісу президента підкреслив: питання в тому, чи готові Європа та США терпіти це? Безумовно ні.

"Тому в нас із партнерами підхід спільний: спочатку ceasefire - потім переговори. Це підтверджують і всі останні заяви по обидва боки Атлантики", - пояснив Єрмак.