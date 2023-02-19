Ермак попросил Spotify удалить из своих каталогов российских исполнителей

Фото: в ОП попросили Spotify присоединиться к санкции против РФ (flickr.com)

В Офисе президента с просьбой присоединиться к санкциям, кроме Spotify, обратились также в компании BP и Shell. Ермак попросил их отказаться от российского сырья и таким образом поддержать Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Андрея Ермака The Sunday Times.