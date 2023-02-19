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Єрмак попросив Spotify видалити зі своїх каталогів російських виконавців

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Україна, Неділя 19 лютого 2023 23:35
Єрмак попросив Spotify видалити зі своїх каталогів російських виконавців Фото: в ОП попросили Spotify приєднатись до санкції проти РФ (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

В Офісі президента з проханням приєднатись до санкцій, окрім Spotify, звернулись також до компаній BP та Shell. Єрмак попросив їх відмовитися від російської сировини і таким чином підтримати Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу президента Андрія Єрмака The Sunday Times.

За його словами, Україна попросила у музичного сервісу Spotify видалити зі своїх каталогів російських виконавців, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна.

Окрім цього Єрмак попросив підтримати українських виконаців та українців-споживачів музичного контенту.

Глава ОП також попросив компанії BP і Shell перестати співрацювати з Росією та отримувати прибуток від російської сировини.

Нагадаємо, 25 березня 2022 року стрімінговий сервіс Spotify заявив про припинення роботи на території Російської Федерації. Деякий час намагався підтримувати користувачів доступом до джерел з перевіреними новинами.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нові санкції запроваджуються щонайменше один раз на тиждень.

Також глави МЗС країн G7 оголосили про посилення санкцій проти Росії та держав, які матеріально підтримують військову агресію проти України.

Крім того, у грудні Зеленський запровадив санкції проти семи діячів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП)

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