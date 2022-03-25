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Spotify повністю припинив роботу в Росії

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П'ятниця 25 березня 2022 18:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії Фото: Spotify повністю припинив роботу в Росії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Стрімінговий сервіс Spotify заявив про припинення роботи на території Російської Федерації. Деякий час намагався підтримувати користувачів доступом до джерел з перевіреними новинами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Expressen.

Компанія планувала залишитися на території Росії, аби надавати своїм слухачам доступ до джерел з правдивими новинами, однак пізніше все ж прийняла рішення вийти з ринку окупанта.

"На жаль, нещодавно ухвалений закон накладає додаткові обмеження на доступ до інформації, ліквідує свободу вираження поглядів та криміналізує деякі види новин. Це ставить під загрозу безпеку наших співробітників та, можливо, наших слухачів. Після ретельного розгляду наших варіантів, заснованих на поточних обставинах, ми дійшли складного рішення повністю призупинити наше обслуговування у Росії", - пише пресслужба компанії.

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