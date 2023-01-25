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Мы работаем на качество. Данилов рассказал, как часто принимаются санкции СНБО

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Киев, Среда 25 января 2023 21:37
Мы работаем на качество. Данилов рассказал, как часто принимаются санкции СНБО Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

СНБО работает на качество, а не количество, поэтому новые санкции вводятся по меньшей мере один раз в неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

Данилов сообщил, что СНБО работает два-три раза в неделю, в ходе чего проводятся заседания и отрабатываются документы.

"Мы в работе имеем представление СБУ, Кабмина и Национального банка, вся эта работа продолжается каждый день… Единственное, что хочу заметить - мы работаем на качество, а не на количество", - пояснил секретарь СНБО.

По его словам, решения по поводу санкций будут приниматься, по меньшей мере, раз в неделю, и их количество будет увеличиваться в дальнейшем.

Напомним, Украина ввела санкции против более 20 священников РПЦ.

Ранее мы писали, что в декабре против семи деятелей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) были применены персональные специальные санкции и другие ограничительные меры.

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