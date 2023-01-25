Мы работаем на качество. Данилов рассказал, как часто принимаются санкции СНБО

СНБО работает на качество, а не количество, поэтому новые санкции вводятся по меньшей мере один раз в неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

Данилов сообщил, что СНБО работает два-три раза в неделю, в ходе чего проводятся заседания и отрабатываются документы.

"Мы в работе имеем представление СБУ, Кабмина и Национального банка, вся эта работа продолжается каждый день… Единственное, что хочу заметить - мы работаем на качество, а не на количество", - пояснил секретарь СНБО.

По его словам, решения по поводу санкций будут приниматься, по меньшей мере, раз в неделю, и их количество будет увеличиваться в дальнейшем.