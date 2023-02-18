Страны G7 договорились усилить санкций против РФ

Главы МИД стран G7 объявили об усилении санкций против России и государств, материально поддерживающих военную агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тagesspiegel .

Как сообщается, министры в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, договорилась продолжать поддержку Украины и усилить санкционное давление на Россию.

Кроме того, они также призовут третьи страны прекратить оказывать помощь РФ, иначе те столкнутся с "большими затратами".

Страны G7 также критиковали ядерные угрозы Кремля.

"Бесответственная ядерная риторика России неприемлема, и любое использование химического, биологического или ядерного оружия приведет к тяжелым последствиям", - заявил министр иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса, председательствующий на встрече министров иностранных дел G7.

Члены "Группы семи" также подтвердили свою "непреклонную солидарность" с Украиной и осудили продолжающиеся российские нападения на украинских гражданских и объекты инфраструктуры.