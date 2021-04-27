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Єрмак: поки невідома дата зустрічі Зеленського з Путіним, але вона може стати історичною

Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що отримав доручення підготувати зустріч лідерів України та Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Однак станом на сьогодні ні дати, ні місця зустрічі немає.

Про це він розповів під час візиту в Херсонську область.

"Я отримав доручення від президента (України - ред.), тому зараз працюю над цим. Поки невідомі ні дата, ні місце проведення цих переговорів, але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, бо є багато про що говорити", - сказав Єрмак.

Глава президентського офісу долав, що Зеленському та Путіну потрібно обговорити дуже багато питань.

"Треба обговорити домовленості, які були досягнуті у грудні під час нормандського формату, треба проговорити велику кількість питань. Я вважаю, що ці переговори можуть стати знаковими, дійсно історичними", - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, щоб обговорити врегулювання конфлікту. Путін, зі свого боку, порадив Зеленського вести переговори з так званими "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, Путін запропонував Зеленському приїхати в Москву, щоб провести переговори.

Після цього Зеленський заявив, що його не хвилює місце зустрічі з Путіним, оскільки головне - це зміст переговорів.

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