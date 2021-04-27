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Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической

Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что получил поручение подготовить встречу лидеров Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако по состоянию на сегодня ни даты, ни места встречи нет.

Об этом он рассказал во время визита в Херсонскую область.

"Я получил поручение от президента (Украины - ред.), поэтому сейчас работаю над этим. Пока неизвестны ни дата, ни место проведения этих переговоров, но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить", - сказал Ермак.

Глава президентского офиса добавил, что Зеленскому и Путину нужно обсудить очень много вопросов.

"Надо обсудить договоренности, которые были достигнуты в декабре во время нормандского формата, надо проговорить большое количество вопросов. Я считаю, что эти переговоры могут стать знаковыми, действительно историческими", - подчеркнул он.

Напомним, недавно Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Путин, со своей стороны, посоветовал Зеленскому вести переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, Путин предложил Зеленскому приехать в Москву, чтобы провести переговоры.

После этого Зеленский заявил, что его не волнует место встречи с Путиным, поскольку главное - это содержание переговоров.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинвстречапереговорыАндрей Ермак