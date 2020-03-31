Єрмак пояснив, чому брав участь у засіданні ТКГ 11 березня

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Участь Єрмака в засіданні ТКГ 11 березня пов'язано із зупинкою процесу

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому брав участь у засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Єрмак, він взяв участь у засіданні ТКГ, так як багато процеси зупинилися.

"минулого тижня відбулося онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи. Хочу нагадати, що в минулому, 11 березня я був у Мінську, так як з нашої сторони на наш погляд, після зустрічі в Парижі лідерів нормандського формату імплементація угоди має відбуватися через рішення мінської контактної групи. Ми побачили тенденцію того, що вона не дуже активно почала працювати. Багато чого, що ми чекали, не сталося, тому я вирішив приїхати", - сказав Єрмак.

Також глава Офісу зазначив, що запрошував також представників Німеччини, Франції, однак у зв'язку з пандемією коронавіруса вони не змогли взяти участь у засіданні ТКГ.

"Я запросив приєднатися до мене представників Німеччини, Франції та РФ. На жаль, наші колеги з Німеччини і Франції - вже тоді у них почалася активна стадія коронавіруса, вони не змогли приїхати. Але я побачив, що процес практично зупинився. Нічого не відбувається. Тому у нас немає часу сьогодні на якісь переговори, які не приводять до результату. Тому основним завданням було продовження переговорів з обміну полонених, припинення вогню, по розведенню на місцях, де є гуманітарна складова...", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську контактна група домовилася про створення спільного з ОРДЛО органу - Консультативної ради. При цьому участь в засіданні брали Андрій Єрмак і представник Росії Дмитро Козак.

Також Єрмак повідомив, що консультації щодо створення Консультативної ради в ТКГ досі тривають. Ідея створення Консультативної ради обговорювалася в телефонній розмові політичних радників у нормандському форматі.