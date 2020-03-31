Ермак объяснил, почему участвовал в заседании ТКГ 11 марта

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Участие Ермака в заседании ТКГ 11 марта связано с остановкой процесса

Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему принимал участие в заседании трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил Ермак, он принял участие в заседании ТКГ, так как многие процессы остановились.

"На прошлой неделе состоялось онлайн-заседание Трехсторонней контактной группы. Хочу напомнить, что в прошлом, 11 марта я присутствовал в Минске, так как с нашей стороны на наш взгляд, после встречи в Париже лидеров нормандского формата имплементация соглашения должна происходить через решение минской контактной группы. Мы увидели тенденцию того, что она не очень активно начала работать. Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать", - сказал Ермак.

Также глава Офиса отметил, что приглашал также представителей Германии, Франции, однако в связи с пандемией коронавируса они не смогли принять участие в заседании ТКГ.

"Я пригласил присоединиться ко мне представителей Германии, Франции и РФ. К сожалению, наши коллеги из Германии и Франции - уже тогда у них началась активная стадия коронавируса, они не смогли приехать. Но я увидел, что процесс практически остановился. Ничего не происходит. Поэтому у нас нет времени сегодня на какие-то переговоры, которые не приводят к результату. Поэтому основной задачей было продолжение переговоров по обмену пленных, прекращение огня, по разведению на местах, где есть гуманитарная составляющая...", - заявил Ермак.

Напомним, 11 марта в Минске контактная группа договорилась о создании совместного с ОРДЛО органа - Консультативного совета. При этом участие в заседании принимали Андрей Ермак и представитель России Дмитрий Козак.

Также Ермак сообщил, что консультации по созданию Консультативного совета в ТКГ до сих пор продолжаются. Идея создания Консультативного совета обсуждалась в телефонном разговоре политических советников в нормандском формате.