ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єрмак: консультації по створенню Консультативної ради в ТКГ тривають

Новини » Політика     31.03.2020 - 15:41
Єрмак: консультації по створенню Консультативної ради в ТКГ тривають
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Ідея створення Консультативної ради обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі

Консультації щодо створення Консультативної ради в ТГК досі тривають. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Єрмак зазначив, що ідея створення Консультативної ради обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі.

"Що стосується Консультативної ради (ТКГ, - ред.). Так дійсно Консультативна рада обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі. Рішення, яке було досягнуто в Мінську: ідея створення такої ради буде далі розглядатись після консультацій з нашими партнерами Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", - заявив Єрмак.

Раніше він повідомляв, що мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.

Відзначимо, РБК-Україна писало, що міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в коментарі РБК-Україна розповів, що рішення про створення консультативної ради з ОРДЛО може бути прийняте після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Єрмак назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" В Офісі президента назвали головні напрямки роботи в боротьбі з коронавірусом
Новини України Андрій ЄрмакКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся