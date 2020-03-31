Єрмак: консультації по створенню Консультативної ради в ТКГ тривають

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Ідея створення Консультативної ради обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі

Консультації щодо створення Консультативної ради в ТГК досі тривають. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Єрмак зазначив, що ідея створення Консультативної ради обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі.

"Що стосується Консультативної ради (ТКГ, - ред.). Так дійсно Консультативна рада обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі. Рішення, яке було досягнуто в Мінську: ідея створення такої ради буде далі розглядатись після консультацій з нашими партнерами Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", - заявив Єрмак.

Раніше він повідомляв, що мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.

Відзначимо, РБК-Україна писало, що міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в коментарі РБК-Україна розповів, що рішення про створення консультативної ради з ОРДЛО може бути прийняте після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.