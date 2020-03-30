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Резніков: підписавши протокол в Мінську 11 березня ми не пішли далі попередньої влади

Новини » Політика     30.03.2020 - 09:27
Резніков: підписавши протокол в Мінську 11 березня ми не пішли далі попередньої влади
Фото: Олексій Резніков (kievcity.gov.ua)

Підпису не надають юридичну суб'єктність представникам "ЛДНР"

Підписавши протокол в Мінську 11 березня українська влада не пішла далі, ніж минула влада в 2014 році. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, наявність підписів під протоколом Тристоронньої контактної групи представників "ЛДНР" не надає їм юридичну суб'єктність.

"Якщо ми підтвердили повноваження Захарченко і Теслярській в 2014 році, дозволивши їм підписатися під Мінськими угодами поряд з повноважними представниками України, Росії та ОБСЄ, то нічого більше ми не зробили і зараз. Українська сторона в мінському процесі зараз не пішла далі, ніж українська сторона в 2014 році - суб'єктність невизнаних республік не з'являється від цього", - повідомив Резніков.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ в Мінську був підписаний документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ був підписаний зокрема і представниками "ДНР" Наталією Никаноровой і "ЛНР" Владиславом Дейнего.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.

Раніше РБК-Україна писало, що Рєзніков в коментарі РБК-Україна розповів, що рішення про створення консультативної ради з ОРДЛО може бути прийняте після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

У Кабміні жителям ОРДЛО обіцяють гумконвої для боротьби з коронавірусом Питання про Консультативну рауі можуть узгодити радники "нормандської четвірки", - Резніков
Новини України мінські угодиАлексей Резников
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