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Єрмак обговорив безпеку України з представником Держдепу США

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Київ, Середа 05 січня 2022 21:43
Єрмак обговорив безпеку України з представником Держдепу США Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сьогодні, 5 січня, зідзвонився з помічником держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Вони обговорили ситуацію з безпекою довкола України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака.

"Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти. Важливо, що Україна та США завжди на постійному контакті, як і має бути у відносинах справжніх стратегічних партнерів та друзів", - зазначив глава ОП на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, вчора Єрмак провів телефонну розмову з радниками лідерів Франції та Німеччини на передодні їхнього візиту до Росії.

Зазначимо, США планують підняти питання російської агресії проти України під час майбутніх переговорів з РФ.

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Андрій Єрмак Сполучені Штати Америки Крим
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