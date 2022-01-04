Єрмак здзвонився з радниками Франції та Німеччини. Перед їхнім візитом до Москви
Керівник офісу президента України Андрій Єрмак зідзвонився з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Йенсом Плетнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Телефонні консультації відбулися перед їх візитом до Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єрмака в Twitter.
За його словами, співрозмовники домовилися продовжувати координацію в контексті загрози вторгнення Росії в Україну.
"Домовилися продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вдячні за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав він.
Нагадаємо, в Москві 6 січня відбудеться зустріч спецпредставників країн "нормандського формату" по Україні. У зустрічі візьмуть участь заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йенс Плетнер і дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн.