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Ермак обсудил безопасность Украины с представителем Госдепа США

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Киев, Среда 05 января 2022 21:43
Ермак обсудил безопасность Украины с представителем Госдепа США Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 5 января, созвонился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Они обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака.

"Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности. Важно, что Украина и США всегда на постоянном контакте, как и должно быть в настоящих отношениях стратегических партнеров и друзей", - отметил глава ОП на странице в Twitter.

Напомним, вчера Ермак провел телефонный разговор с советниками лидеров Франции и Германии накануне их визита в Россию.

Отметим, США планируют поднять вопрос российской агрессии против Украины во время предстоящих переговоров с РФ.

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