Ермак обсудил безопасность Украины с представителем Госдепа США

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 5 января, созвонился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Они обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака.

"Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности. Важно, что Украина и США всегда на постоянном контакте, как и должно быть в настоящих отношениях стратегических партнеров и друзей", - отметил глава ОП на странице в Twitter.