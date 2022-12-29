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Ермак об обмене Медведчука: решался на уровне разведок, а добро давал Зеленский

Фото: руководитель ОП Андрей Ермак и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Переговоры об обмене народного депутата Виктора Медведчука проходили на уровне украинской и российской разведок. Такой шаг одобрил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Натальи Мосейчук.

"Он (обмен Медведчука - ред.) решался на уровне разведок. Единственный канал общения сегодня - это на уровне разведки. Добро на его обмен давал Зеленский", - рассказал Ермак.

По его словам, о всю информацию, которая имеет отношение к обмену военнопленными, президенту докладывают начальник ГУР Кирилл Буданов и секретарь координационного штаба по вопросам пленных Дмитрий Усов.

Также руководитель ОП отметил, что, по его мнению, Украина не "продешевила" с обменом Медведчука, поскольку сначала домой хотели вернуть 50 защитников, а в итоге освободили 215.

Ермак подчеркнул, что нардеп рассказал всю необходимую информацию Службе безопасности Украины.

Напомним, 21 сентября произошел масштабный обмен пленными. Украине удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев.

При этом Россия вернула кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

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Виктор МедведчукВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакОфис президентаОбмен пленнымиГлавное управление разведки