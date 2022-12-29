Ермак об обмене Медведчука: решался на уровне разведок, а добро давал Зеленский

"Он (обмен Медведчука - ред.) решался на уровне разведок. Единственный канал общения сегодня - это на уровне разведки. Добро на его обмен давал Зеленский", - рассказал Ермак.

По его словам, о всю информацию, которая имеет отношение к обмену военнопленными, президенту докладывают начальник ГУР Кирилл Буданов и секретарь координационного штаба по вопросам пленных Дмитрий Усов.

Также руководитель ОП отметил, что, по его мнению, Украина не "продешевила" с обменом Медведчука, поскольку сначала домой хотели вернуть 50 защитников, а в итоге освободили 215.

Ермак подчеркнул, что нардеп рассказал всю необходимую информацию Службе безопасности Украины.