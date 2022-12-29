Єрмак про обмін Медведчука: вирішувався на рівні розвідок, а добро давав Зеленський

"Він (обмін Медведчука - ред.) вирішувався на рівні розвідок. Єдиний канал спілкування сьогодні - це на рівні розвідки. Добро на його обмін давав Зеленський", - розповів Єрмак.

За його словами, про всю інформацію, яка стосується обміну військовополоненими, президенту доповідають начальник ГУР Кирило Буданов і секретар координаційного штабу з питань полонених Дмитро Усов.

Також керівник ОП зазначив, що, на його думку, Україна не "продешевила" з обміном Медведчука, оскільки спочатку додому хотіли повернути 50 захисників, а у результаті звільнили 215.

Єрмак наголосив, що нардеп розповів усю необхідну інформацію Службі безпеки України.