ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ермак об обмене Медведчука: решался на уровне разведок, а добро давал Зеленский

Новина українською →
Киев, Четверг 29 декабря 2022 17:53
Ермак об обмене Медведчука: решался на уровне разведок, а добро давал Зеленский Фото: руководитель ОП Андрей Ермак и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Переговоры об обмене народного депутата Виктора Медведчука проходили на уровне украинской и российской разведок. Такой шаг одобрил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Натальи Мосейчук.

"Он (обмен Медведчука - ред.) решался на уровне разведок. Единственный канал общения сегодня - это на уровне разведки. Добро на его обмен давал Зеленский", - рассказал Ермак.

По его словам, о всю информацию, которая имеет отношение к обмену военнопленными, президенту докладывают начальник ГУР Кирилл Буданов и секретарь координационного штаба по вопросам пленных Дмитрий Усов.

Также руководитель ОП отметил, что, по его мнению, Украина не "продешевила" с обменом Медведчука, поскольку сначала домой хотели вернуть 50 защитников, а в итоге освободили 215.

Ермак подчеркнул, что нардеп рассказал всю необходимую информацию Службе безопасности Украины.

Напомним, 21 сентября произошел масштабный обмен пленными. Украине удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев.

При этом Россия вернула кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента Обмен пленными Главное управление разведки
NEWS
Украина готова прекратить войну в любое время, но есть условие, - Ермак
Украина готова прекратить войну в любое время, но есть условие, - Ермак
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН