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Єрмак про обмін Медведчука: вирішувався на рівні розвідок, а добро давав Зеленський

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Київ, Четвер 29 грудня 2022 17:53
Єрмак про обмін Медведчука: вирішувався на рівні розвідок, а добро давав Зеленський Фото: керівник ОП Андрій Єрмак та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Переговори щодо обміну народного депутата Віктора Медведчука проходили на рівні української та російської розвідок. Такий крок схвалив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Він (обмін Медведчука - ред.) вирішувався на рівні розвідок. Єдиний канал спілкування сьогодні - це на рівні розвідки. Добро на його обмін давав Зеленський", - розповів Єрмак.

За його словами, про всю інформацію, яка стосується обміну військовополоненими, президенту доповідають начальник ГУР Кирило Буданов і секретар координаційного штабу з питань полонених Дмитро Усов.

Також керівник ОП зазначив, що, на його думку, Україна не "продешевила" з обміном Медведчука, оскільки спочатку додому хотіли повернути 50 захисників, а у результаті звільнили 215.

Єрмак наголосив, що нардеп розповів усю необхідну інформацію Службі безпеки України.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими. Україні вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азова" та 10 іноземців.

При цьому Росія повернула кума Путіна Віктора Медведчука та 55 російських окупантів.

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