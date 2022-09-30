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Ермак о новых санкциях против РФ: будем затягивать удавку

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Пятница 30 сентября 2022 19:56
Ермак о новых санкциях против РФ: будем затягивать удавку Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергей Новиков

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак положительно оценил введение международными партнерами Украины новых санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Новые санкции против РФ - это замечательно. Впереди еще много работы. Будем затягивать удавку", - написал Ермак.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В списки вошли представители бизнеса, российские военные и политики.

Также мы писали, что Канада ввела новые санкции против России из-за проведения "референдумов" в Украине. В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций".

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Андрей Ермак Российская Федерация
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