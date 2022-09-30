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Єрмак про нові санкції проти РФ: будемо затягувати зашморг

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П'ятниця 30 вересня 2022 19:56
Єрмак про нові санкції проти РФ: будемо затягувати зашморг Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергей Новиков

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак позитивно оцінив запровадження міжнародними партнерами України нових санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Нові санкції проти РФ - це чудово. Попереду ще багато роботи. Будемо затягувати зашморг", - написав Єрмак.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До списків увійшли представники бізнесу, російські військові та політики.

Також ми писали, що Канада запровадила нові санкції проти Росії через проведення "референдумів" в Україні. До списків увійшли представники дітей російських політиків та представників окупаційних "адміністрацій".

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Андрій Єрмак Російська Федерація
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