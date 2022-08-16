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У Росії назвали причиною нових вибухів у Криму"загоряння"

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Вівторок 16 серпня 2022 09:40
У Росії назвали причиною нових вибухів у Криму"загоряння" Фото: у Росії назвали причиною нових вибухів у Криму "загоряння" (Twitter)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів у Джанкої є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".

"16 серпня в районі населеного пункту Травневе (Джанкойський район) сталося загоряння на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. В результаті загоряння сталася детонація боєприпасів, що зберігалися", - йдеться в повідомленні.

Російська влада заявила, що причини НП з'ясовуються.

У свою чергу, "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що в результаті детонації на складі боєприпасів постраждало дві людини.

"Їхньому життю нічого не загрожує. Оточена п'ятикілометрова територія, йде евакуація людей, які проживають поруч зі складами".

Нагадаємо, вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Криму вранці 16 серпня прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

За даними місцевих ЗМІ, в районі сталося відразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої і детонація на складі боєприпасів в селищі Травневе.

Після вибухів оголосили евакуацію жителів населеного пункту Травневе.

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