Ермак и Рубио согласовали позиции Украины по миру перед важными дипломатическими шагами

Вторник 12 августа 2025 02:18
Ермак и Рубио согласовали позиции Украины по миру перед важными дипломатическими шагами Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел разговор с государственным секретарем США, исполняющим обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Ермак написал в Telegram.

"Проинформировал об активной коммуникации с партнерами, в частности во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Мы скоординировали позиции накануне важных дипломатических шагов, запланированных на этой неделе", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что для Украины приоритетом является справедливый и длительный мир, который предусматривает безусловное прекращение огня как предпосылку для предметных переговоров. Ермак также отметил усиление давления на Россию для осуществления реальных шагов в этом направлении.

"Поблагодарил за лидерство президента Дональда Трампа в стремлении завершить войну России против Украины и весь американский народ за поддержку и помощь. Также благодарю Госсекретаря Марко Рубио, который много делает для достижения справедливого мира", - сообщил Ермак.

Он также выразил благодарность спецпредставителю президента США по вопросам Украины, генералу Киту Келлогу, за неизменную поддержку нашего государства.

"Работаем дальше. Мир через силы", - подытожил Ермак.

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, в пятницу, 15 августа, запланирована встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Сам же Трамп заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну. Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором достичь соглашения о прекращении огня в Украине.

Больше о том, чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина - в материале РБК-Украина.

Андрей Ермак Марко Рубио Война в Украине Мирные переговоры Перемирие России и Украины
