Ермак и Рубио согласовали позиции Украины по миру перед важными дипломатическими шагами

Как сообщает РБК-Украина , об этом Ермак написал в Telegram.

"Проинформировал об активной коммуникации с партнерами, в частности во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Мы скоординировали позиции накануне важных дипломатических шагов, запланированных на этой неделе", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что для Украины приоритетом является справедливый и длительный мир, который предусматривает безусловное прекращение огня как предпосылку для предметных переговоров. Ермак также отметил усиление давления на Россию для осуществления реальных шагов в этом направлении.

"Поблагодарил за лидерство президента Дональда Трампа в стремлении завершить войну России против Украины и весь американский народ за поддержку и помощь. Также благодарю Госсекретаря Марко Рубио, который много делает для достижения справедливого мира", - сообщил Ермак.

Он также выразил благодарность спецпредставителю президента США по вопросам Украины, генералу Киту Келлогу, за неизменную поддержку нашего государства.

"Работаем дальше. Мир через силы", - подытожил Ермак.