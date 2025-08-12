ua en ru
Єрмак і Рубіо узгодили позиції України щодо миру перед важливими дипломатичними кроками

Вівторок 12 серпня 2025 02:18
Єрмак і Рубіо узгодили позиції України щодо миру перед важливими дипломатичними кроками Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову з державним секретарем США, виконувачем обов’язків радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Єрмак написав у Telegram.

"Поінформував про активну комунікацію з партнерами, зокрема під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Ми скоординували позиції напередодні важливих дипломатичних кроків, запланованих цього тижня", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що для України пріоритетом є справедливий і тривалий мир, який передбачає безумовне припинення вогню як передумову для предметних переговорів. Єрмак також наголосив на посиленні тиску на Росію для здійснення реальних кроків у цьому напрямку.

"Подякував за лідерство президента Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу. Також дякую Держсекретарю Марко Рубіо, який багато робить для досягнення справедливого миру", - повідомив Єрмак.

Він також висловив вдячність спецпредставнику президента США з питань України, генералу Кіту Келлогу, за незмінну підтримку нашої держави.

"Працюємо далі. Мир через сил", - підсумував Єрмак.

Зустріч Трампа з Путіним

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Сам же Трамп заявив, що він планує вимагати від Путіна, щоб той припинив війну. Трамп прагне на майбутній зустрічі з російським диктатором досягти угоди про припинення вогню в Україні.

Більше про те, чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Путіна - у матеріалі РБК-Україна.

