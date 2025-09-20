Ермак и Рубио проговорили гарантии безопасности для Украины накануне встречи лидеров

"Мы обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины, а также расширение сотрудничества в военной, оборонной и экономической сферах", - написал он.

Также представители обеих стран отметили важность предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа "как части постоянного диалога двух лидеров, направленного на достижение справедливого мира".

"Поблагодарил американскую сторону за последовательную и конструктивную поддержку, направленную на прекращение российской войны против Украины", - добавил Ермак.