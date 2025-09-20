Ермак и Рубио проговорили гарантии безопасности для Украины накануне встречи лидеров

В субботу, 20 сентября, руководитель ОП Андрей Ермак провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили гарантии безопасности для Украины накануне встречи лидеров стран в Нью-Йорке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Ермака в Telegram.
"Мы обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины, а также расширение сотрудничества в военной, оборонной и экономической сферах", - написал он.
Также представители обеих стран отметили важность предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа "как части постоянного диалога двух лидеров, направленного на достижение справедливого мира".
"Поблагодарил американскую сторону за последовательную и конструктивную поддержку, направленную на прекращение российской войны против Украины", - добавил Ермак.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже на днях поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. По его словам, он будет говорить с американским лидером Дональдом Трампом о гарантиях безопасности для Украины.
"Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами", - рассказал президент журналистам.
Он также добавил, что во время встречи премьера Британии Кира Стармера и лидера США было согласовано, какие вещи Зеленский и Трамп обсудят на двухсторонней встрече в Нью-Йорке.
Кроме того, с президентом в Нью-Йорке также поедет и глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига. В МИД сообщали, что визит состоится с 21 по 26 сентября.