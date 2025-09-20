ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сибига поедет с Зеленским в Нью-Йорк: встретятся не только с Трампом

Нью-Йорк, Суббота 20 сентября 2025 14:58
UA EN RU
Сибига поедет с Зеленским в Нью-Йорк: встретятся не только с Трампом Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава МИД Андрей Сибига поедет в Нью-Йорк в составе делегации Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским. Визит состоится с 21 по 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Делегация Украины примет участие в мероприятиях высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сибига проведет ряд отдельных мероприятий, среди которых тематическая дискуссия по энергетической устойчивости и зеленого восстановления в Украине.

Важная часть визита - это ряд двусторонних и многосторонних переговоров президента и министра иностранных дел с коллегами из разных регионов мира - от Европы и Северной Америки до Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Визит Зеленского в Нью-Йорк

Президент Владимир Зеленский возглавит делегацию Украины на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН продлится с 23 по 29 сентября.

Ожидается, что Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины.

Также в Нью-Йорке состоится саммит по возвращению украинских детей и Крымская платформа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Нью-Йорк Дональд Трамп Андрей Сибига
Новости
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город