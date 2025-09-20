Сибига поедет с Зеленским в Нью-Йорк: встретятся не только с Трампом

Глава МИД Андрей Сибига поедет в Нью-Йорк в составе делегации Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским. Визит состоится с 21 по 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Делегация Украины примет участие в мероприятиях высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сибига проведет ряд отдельных мероприятий, среди которых тематическая дискуссия по энергетической устойчивости и зеленого восстановления в Украине. Важная часть визита - это ряд двусторонних и многосторонних переговоров президента и министра иностранных дел с коллегами из разных регионов мира - от Европы и Северной Америки до Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.