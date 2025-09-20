Сибига поедет с Зеленским в Нью-Йорк: встретятся не только с Трампом
Глава МИД Андрей Сибига поедет в Нью-Йорк в составе делегации Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским. Визит состоится с 21 по 26 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
Делегация Украины примет участие в мероприятиях высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Сибига проведет ряд отдельных мероприятий, среди которых тематическая дискуссия по энергетической устойчивости и зеленого восстановления в Украине.
Важная часть визита - это ряд двусторонних и многосторонних переговоров президента и министра иностранных дел с коллегами из разных регионов мира - от Европы и Северной Америки до Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Визит Зеленского в Нью-Йорк
Президент Владимир Зеленский возглавит делегацию Украины на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН продлится с 23 по 29 сентября.
Ожидается, что Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины.
Также в Нью-Йорке состоится саммит по возвращению украинских детей и Крымская платформа.