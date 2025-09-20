Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом в Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Он будет говорить с американским лидером Дональдом Трампом о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина .

Он отметил, что состоится саммит по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией. На сегодня есть 38 делегаций, которые готовы принять участие в саммите.

"Также будет Крымская платформа. Рассчитываем также на где-то примерно три десятка стран. Также в таком широком формате. Будет большое количество двусторонних встреч. Бизнес, технологии, оборонка, "минерал-дело". Это будем объединены экономической большой встречей", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, вероятно, будет встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу, по детям.

Переговоры с Трампом

Владимир Зеленский отметил, что в Нью-Йорке с Трампом будет обсуждать гарантии безопасности для Украины.

"Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами", - заявил президент.

Зеленский напомнил, что состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США. На ней было согласовано, какие вещи Зеленский и Трамп обсудят на двусторонней встрече в Нью-Йорке.

"Я бы хотел получить для себя именно эти сигналы, насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такие, как нам нужны", - сказал Зеленский.