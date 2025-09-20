UA

Єрмак і Рубіо проговорили гарантії безпеки для України напередодні зустрічі лідерів

Фото: глава Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 20 вересня, керівник ОП Андрій Єрмак провів розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Вони обговорили гарантії безпеки для України напередодні зустрічі лідерів країн у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Єрмака в Telegram.

"Ми обговорили підготовку безпекових гарантій для України, а також розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах", - написав він.

Також представники обох країн відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа "як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру".

"Подякував американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України", - додав Єрмак.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вже найближчими днями поїде до Нью-Йорка на Генасамблею ООН. За його словами, він буде говорити з американським лідером Дональдом Трампом про гарантії безпеки для України.

"Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, в тому числі і у керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями", - розповів президент журналістам.

Він також додав, що під час зустрічі прем'єра Британії Кіра Стармера і лідера США було узгоджено, які питання Зеленський і Трамп обговорять на двосторонній зустрічі в Нью-Йорку.

Крім того, з президентом до Нью-Йорка також поїде і глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сібіга. У МЗС повідомляли, що візит відбудеться з 21 по 26 вересня.

